МВД: Рождество в Удмуртии отметили в храмах более 13 тысяч человек

Богослужения состоялись более чем в 100 православных церквях региона.

Ижевск. Удмуртия. Более 400 сотрудников полиции наблюдали за соблюдением правопорядка во время праздничных богослужений в православных храмах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Отмечается, что полицейским помогали 260 сотрудников частных охранных предприятий, участников добровольных народных дружин, а также казаков. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Всего в ночь на 7 января в Удмуртии для верующих открылись двери 108 храмов, церквей и молитвенных домов Русской православной церкви Московского патриархата. Богослужения посетили порядка 13 600 человек.