Авария в Ижевске, кроссовки с водой из Иордана и новый тест для водителей: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день начинаем с традиционного обзора новостей.

ДТП

Авария произошла вечером 10 октября около 22:40 вблизи дома №209 по улице Азина в Ижевске. Об этом сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС

По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение.

Новостройки

За 9 месяцев 2019 года в Удмуртии в эксплуатацию ввели 604 тыс. кв.м. жилья, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году в Удмуртии должны построить и сдать в эксплуатацию 732 тыс. кв.м. жилья. В настоящее время в республике строится 92 многоквартирных дома общей площадью 1 млн кв.м.

Колхоз

В России создадут фонд для финансирования футбольных команд. Об этом пишут «Известия»

«Такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня, происходит соревнование кошельков», — пояснил Владимир Путин.

По его словам, сегодня практически у каждой компании есть своя футбольная команда. Российский лидер предложил, чтобы эти компании переводили деньги в фонд, который бы распределял средства и эффективно использовал деньги для поддержки команд.

Кроссовки Иисуса

Американская компания MSCHF создала кроссовки под названием «Обувь Иисуса». Об этом пишет Life

Одна пара таких кроссовок обойдется в 3 тыс. долларов.

Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97. В подошву создатели залили святую воду из реки Иордан, шнурки украсили распятием. Стельки имеют красный цвет, как у папы римского.

На боковой поверхности кроссовок нанесли стихи из Евангелия от Матфея.

Хронический алкоголизм

Получающим права придется сдавать новый медицинский тест. Об этом пишет Лента со ссылкой на «Коммерсант».

Чтобы получить медсправку, будущих водителей обяжут сдавать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Если их выявят, гражданина отправят в наркологический диспансер.

Нововведение касается и тех водителей, которые были лишены права управления.

Поскольку анализ станет обязательным, справки могут подорожать на несколько тысяч рублей.