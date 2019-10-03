Учения на акватории Ижевского пруда, утечка персональных данных россиян и необходимая королеве Великобритании операция: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе – четверг, 3 октября, пора начать новый рабочий день с утреннего обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Учения:

В Удмуртии завершилась штабная тренировка по гражданской обороны. Накануне, 2 октября, спасатели проводили учения на акватории Ижевского пруда.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, на пруду произошло условное столкновение круизного теплохода с опорой автомобильного моста. «В результате столкновения теплоход получил повреждения, имеется угроза затопления».

Спасатели «эвакуировали» пассажиров теплохода и успешно справились с ситуацией.

Время прививок:

Ветеринары напомнили жителям Удмуртии о необходимости прививать домашних животных от бешенства. Дело в том, что регион является неблагополучным по этому заболеванию.

Напомним, в этом году в Удмуртской Республике зарегистрировали 38 случаев бешенства. Больше чем в половине случаев были инфицированы кошки и собаки.

По данным пресс-службы Ижевска, в этом году за счет средств федерального бюджета выделено 12 800 доз оральной вакцины против бешенства диких животных. Привить домашних животных в государственных ветлечебницах можно бесплатно.

Утечка данных:

Персональные данные 60 млн россиян могли оказаться в открытом доступе. Как пишет Эхо Москвы со ссылкой на Ъ, предполагается, что утечка затронула интересы предположительно клиентов Сбербанка.

Их персональные данные, а также подробная финансовая информация оказалась выгруженной в сеть на заблокированном Роскомнадзором форуме. В Сбербанке изданию сообщили, что такой объем похищенных данных «невозможен».

Здоровье королевы:

Британцы обеспокоились состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишет РенТВ со ссылкой на Express, монарх отказалась от операции на колене, хотя и испытывает трудности с передвижением.

Колено королева повредила еще в начале 2000-х годов, тогда ей провели операцию, однако сообщается, что в этом году боли вернулись.

«Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что ее колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию из-за времени, которое потребуется, чтобы восстановиться», - цитирует издание слова источника издания в Букингемском дворце.

93-летняя Елизавета II находится во главе британской монархии 67 лет и посещает около 200 служебных мероприятий в год.