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В Удмуртии разыскивают родственников двух бойцов Великой Отечественной войны

14:08, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии разыскивают родственников двух бойцов Великой Отечественной войны
14:08, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
380
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#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#поисковые экспедиции\n#солдаты\n#поиск
Фото: ИА "Сусанин"
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Их останки обнаружили поисковики Новгородской области.

Ижевск. Удмуртия. В военный комиссариат Удмуртии обратились из Новгородской областной общественной организации «ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ДОЛИНА» ПАМЯТИ П.И. ОРЛОВА». Как сообщила пресс-служба администрации Ижевска, новгородские поисковики просят оказать содействие в поиске родственников участников Великой Отечественной войны.

Так, в ходе поисковых работ 22 сентября 2018 года на местах боевых действий периода Великой Отечественной войны в районе деревни Большое Замошье Валдайского муниципального района Новгородской области поисковиками найдены останки военнослужащего. При нём был обнаружен смертный медальон следующего содержания: «Ф.И.О.: БОЧКАРЕВ Яков Николаевич, год рождения: 1912, воинское звание: младший лейтенант, уроженец: Удм. АССР, Ижевский район, Пазелинский с/с, д. Пазелы. Адрес семьи: г. Ижевск, ул. Белинского, 62, Матюшкина Любовь Петровна. Призван: Азинским РВК г. Ижевска».

Останки погибшего захоронены 8 мая 2019 года на воинском кладбище в деревне Язвищи Валдайского района Новгородской области.

Также в ходе поисковых работ 23 апреля 2018 года на местах боевых действий периода Великой Отечественной войны в районе деревни Ковры Демянского муниципального района Новгородской области поисковиками найдены обломки самолета Ил-2 с останками членов экипажа. Удалось установить личности членов экипажа. Один из них: «Ф.И.О.: ХАЙКИН Иосиф Пантелеевич, год рождения: 1915, воинское звание: лейтенант, летчик, уроженец: Орловская область, г. Почеп, адрес семьи: Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 180, жена – Хайкина Зинаида Максимовна».

Останки погибшего захоронены 3 мая 2019 года на воинском кладбище в деревне Костьково Демянского района Новгородской области.

Военный комиссариат Удмуртии обращается с просьбой откликнуться родственникам или знакомым родственников вышеперечисленных участников Великой Отечественной войны и, если кто-либо располагает какой-либо информацией, сообщить об этом в отделение по работе с гражданами военного комиссариата республики по телефону 8(3412) 500-960.

14:08, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
380
0
#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#поисковые экспедиции\n#солдаты\n#поиск

 

 

 


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