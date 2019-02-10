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Более 100 жителей Ижевска пожелали стать «предпенсионерами»

13:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
13:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
197
0
#Ижевск\n#льготы\n#ПФР\n#пенсионеры\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
197
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Этот статус позволяет получить налоговые льготы и специальные меры социальной поддержки.

Ижевск. Удмуртия. Более 100 жителей Ижевска с начала года пожелали стать «предпенсионерами». Они обратились в отделения Пенсионного фонда России за подтверждением своего статуса, сообщает пресс-служба Управления ПФР по Удмуртской Республике.

Этот статус позволяет получить налоговые льготы и специальные меры социальной поддержки. Сведения формируются на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.

«Для получения справки в клиентской службе ПФР при себе необходимо иметь паспорт», - говорится в сообщении.

Также подтвердить статус можно через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Фонда или отправив запрос по почте.

13:55, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
197
0
#Ижевск\n#льготы\n#ПФР\n#пенсионеры\n#Удмуртия

 

 

 


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