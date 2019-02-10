Более 100 жителей Ижевска пожелали стать «предпенсионерами»

Этот статус позволяет получить налоговые льготы и специальные меры социальной поддержки.

Ижевск. Удмуртия. Более 100 жителей Ижевска с начала года пожелали стать «предпенсионерами». Они обратились в отделения Пенсионного фонда России за подтверждением своего статуса, сообщает пресс-служба Управления ПФР по Удмуртской Республике.

Этот статус позволяет получить налоговые льготы и специальные меры социальной поддержки. Сведения формируются на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.

«Для получения справки в клиентской службе ПФР при себе необходимо иметь паспорт», - говорится в сообщении.

Также подтвердить статус можно через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Фонда или отправив запрос по почте.