Команда из Удмуртии на Чемпионате России по ловле рыбы, «люди-лягушки» и новые эмодзи: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый день – это всегда новые возможности, а потому встречаем этот четверг с улыбкой и не забываем читать традиционный обзор от «Сусанина».

Единый день диспансеризации

В субботу, 9 февраля, в Удмуртии пройдет Единый день диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В этот день жители смогут пройти все мероприятия онкоскрининга и ранней диагностики сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний, а также получить консультации врачей. Обследования можно пройти по месту прикрепления.

В этом году пройти диспансеризацию без записи могут жители годов рождения:1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Единые дни также пройдут: 16 марта, 13 апреля, 18 мая, 15 июня, 20 июля, 10 августа, 21 сентября, 12 октября, 9 ноября, 7 декабря.

Ловля рыбы

Команда из Удмуртии примет участие в Чемпионате России по ловле рыбы на блесну со льда. Как сообщает центр спортивной подготовки Удмуртии, соревнования стартуют 7 февраля и продлятся до 11 февраля.

Чемпионат пройдет в Башкортостане на Павловском водохранилище.

Удмуртию на соревнованиях представят: Алексей Трефилов, Сергей Чигвинцев, Тимофей Субботин, а также судья-контролер Владимир Шестаков.

«Люди-лягушки»

ВМФ России намерен создать на Северном флоте подразделение «людей-лягушек». Как пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия», подводные отряды будут действовать в отдаленных районных Арктики и Заполярья.

Бойцы подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) пройдут серьезные водолазные, штурмовые и парашютные подготовки.

Отряды наделят быстроходными катерами «Раптор» и «Грачонок», специальным противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-61 «Дуэль» и другим.

На сегодняшний день такие бойцы уже сформированы в Североморске.

Предпенсионеры

Предпенсионерам предложат пройти тест на профориентацию. Как пишут «Известия», услуга позволит жителям определиться с профессией и, возможно, сменить прежнюю.

Напомним, государство дает возможность людям предпенсионного возраста программу бесплатного обучения, чтобы повысить свою квалификацию.

По мнению Минтруда России, самыми популярными станут вакансии специалистов call-центров, торговли и в сфере административно-хозяйственной деятельности.

Новые эмодзи

Дизайнеры представили 230 новых эмодзи, которые появятся в смартфонах пользователей в 2019 году. Об этом пишет Life.ru.

В этот раз особое внимание создатели уделили людям с ограниченными возможностями. В списке появились майлы-протезы, слуховые аппараты, люди на инвалидных колясках, с тростью.

Также появятся: сжатая рука, держащиеся за руки люди, зевающий человек и другое.

Обновления постепенно начнут поступать в апреле.