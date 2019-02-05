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Отмена занятий в школах Ижевска, биатлонисты без винтовок и засекреченный документ в деле о группе Дятлова: что произошло минувшей ночью

08:00, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
08:00, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
24
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#спорт\n#оружие\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#УКС\n#школа\n#холода\n#школьники\n#мороз\n#зима\n#океан\n#перевал Дятлова\n#экспертиза
Фото: pixabay.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пока вы допиваете чешечку бодрящего кофе, предлагаем встретить морозный день вторника вместе с традиционным обзором новостей.

Отмена занятий

Во вторник, 5 февраля, из-за сильных морозов в школах Ижевска отменили занятия для учеников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба города.

При этом учителя проведут занятия для детей, которые всё же придут в школу.

Краситель

5 февраля в Ижевске специалисты введут краситель флуоресцеин в систему теплоснабжения. Окрашивание воды позволит выявить утечки, дефекты, врезки в теплоносителях, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

В зону действия полностью попадет Устиновский район, остальные районы – частично. Отмечается, что горячая вода в кранах окраситься не должна. Такое может произойти лишь из-за технических неисправностей.

Отметим, флуоресцеин безопасен для здоровья.

Без винтовок

Российская сборная по биатлону прибыла на этап Кубка мира в Канаду без винтовок. Как сообщает пресс-служба союза биатлонистов России, все документы, связанные с провозом оружия были поданы вовремя, однако за сутки до вылета организаторы сообщили, что не успели оформить документы на провоз винтовок через территорию США.

Спортсменам рекомендовали лететь рейсом Москва-Канада.

Ожидается, что оружие отдельным рейсом привезут к вечеру 5 февраля.

Дело Дятлова

Дело о гибели группы Дятлова на протяжении десятилетий было засекречено из-за одного документа – поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Об этом пишет Газета.ru.

По словам начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, ими было рассмотрено 75 версий гибели, однако на данный момент их осталось три: лавина, ураган, снежная доска. Он также отметил, что трагедия не носила криминального или конспирологического характера.

Для изучения трех версий гибели в марте на перевале Дятлова проведут экспертизу.

Напомним, тела девяти лыжников нашли в 1959 году вблизи горы Отортен.

Цвет океана

К 2100 году воды мирового океана поменяют цвет. Как пишут РИА «Новости», произойдет это из-за роста водорослей и другого фитопланктона.

Изменения сильно повлияют на цепочки питания и повлекут сдвиги в экосистемах. Океан станет более контрастным и ярким.

Отмечается, что бурые и сине-зеленые водоросли вызывают цветение воды, при их росте в воде появляются пятна, которые могут представлять угрозу здоровью из-за токсинов.

08:00, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
24
0
#спорт\n#оружие\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#УКС\n#школа\n#холода\n#школьники\n#мороз\n#зима\n#океан\n#перевал Дятлова\n#экспертиза

 

 

 


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