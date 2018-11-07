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В Удмуртии пересчитали сроки наказания 17 осужденным

11:40, 07 ноября, 2018
Ксения Чернова
11:40, 07 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#тюрьмы\n#Удмуртия\n#лишение свободы.
Фото: pxhere.com
712
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В июле этого года были внесены изменения в Уголовный кодекс.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после изменений федерального законодательства пересчитали сроки наказания 17 осужденным. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

После пересчета 8 человек уже освободились из мест лишения свободы.

Дело в том, что в июле этого года были внесены изменения в статью об исчислении сроков наказания и зачете наказаний.

«Администрацией следственных изоляторов и исправительных колоний в суды направлены представления и ходатайства в отношении 637 осужденных или практически половины из числа лиц, подпадающих под действие закона», - отмечается в сообщении.

Большая часть материалов еще находится на рассмотрении.

11:40, 07 ноября, 2018
Ксения Чернова
712
0
#Ижевск\n#тюрьмы\n#Удмуртия\n#лишение свободы.

 

 

 


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