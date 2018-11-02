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День народного единства в Ижевске: программа мероприятий

12:47, 02 ноября, 2018
Дарья Саушина
12:47, 02 ноября, 2018
Дарья Саушина
3847
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ноябрь\n#День народного единства\n#афиша\n#праздники
Фото: пресс-службы главы и правительства Удмуртии
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Что ждет жителей Ижевска в рамках празднования Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 4 ноября отпразднуют День народного единства и 98-ю годовщину государственности республики. В Ижевске подготовили обширную программу мероприятий. По информации пресс-службы администрации города, завершатся праздничные торжества концертом, в котором примут участие известные удмуртские исполнители. На сцену на Центральной площади выйдут Бабушки из Бураново, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» - конкурса «Liet International-2012» Иван Белослудцев, победительница Международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы - битбоксер Вахтанг.

С 1 по 5 ноября на Центральной площади работает народная ярмарка.

С 3 по 5 ноября в выставочных домиках на площади будут представлены национальные блюда народов России.

Программа мероприятий 4 ноября в Ижевске:

10:00-19:00 - Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел (выставочный павильон на Центральной площади);

12:00-17:00 - Интерактивная фотозона «Народы России» (выставочный павильон на Центральной площади);

12:00-17:00 - Мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства (выставочный павильон на Центральной площади);

12:00-17:00 - Праздничное гуляние с участием народных коллективов (Центральная площадь);

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 - Молодежный проект «Разогрев со звездой» (Центральная площадь);

12:00-14:00 - Чемпионат по национальным играм (Центральная площадь). Среди этапов чемпионата будут представлены гигантские городки и гигантский бильярд (снукбол), рыбалка и собирательство, баскетбол и аэро мини-лапта. На мастер-классе «Меткие Биты» можно будет освоить игру в городки;

14:00-14:30 - Танцевальный баттл «Star&Млад»Млад» (Центральная площадь). Оригинальный поединок между молодежью и старшим поколением. В современной музыкальной обработке прозвучат русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. 100 задорных бабушек и дедушек поборются со 100 внуками за право быть лучшими. Победителей определит народное голосование;

14:30-15:00 - Финал акции «Удмуртия согревает» (Центральная площадь). Зрителям будет презентованы полотна-одеяла, изготовленные воспитанниками детских садов Ижевска. Именно здесь 85 полотен - 85 субъектов России будут объединены в единое одеяло в стиле «пэчворк», символизирующее единство России;

15:00-16:30 - Праздничный концерт (Центральная площадь);

13:00-16:00 - Праздничное мероприятие «Союзники. Мы едины», посвященное Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии (Площадь у гипермаркета «Магнит» (Молодежная, 107)

4-5 ноября 10:00-19:00 - Фермерский фестиваль «Свое. Продолжение» (Парк культуры имени Сергея Кирова).

12:47, 02 ноября, 2018
Дарья Саушина
3847
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ноябрь\n#День народного единства\n#афиша\n#праздники

 

 

 


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