Активисты ОНФ в Удмуртии выявили нарушения прав потребителей при заключении договоров ОСАГО

Речь идет как о точках продаж страховщиков, так и о сайтах страховых компаний.

Ижевск. Удмуртия. Активисты Народного фронта в Удмуртии выявили нарушения прав потребителей при заключении договоров ОСАГО. Речь идет как о точках продаж страховщиков, так и о сайтах страховых компаний, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«В ходе контрольной закупки на сайтах двух из восьми страховых компаний мы столкнулись с проблемой зависания системы, то есть оформить договор ОСАГО электронно не получилось. Все обнаруженные нарушения мы зафиксировали скриншотами», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

По мнению общественников, в целом процедура оформления полиса ОСАГО онлайн для рядового гражданина достаточно сложна. Более того, система ставит дополнительные барьеры – запрашивает номер паспорта транспортного средства, сканы документов, тогда как для оформления ОСАГО достаточно только паспорта гражданина, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и диагностической карты.

Для получения более объективной картины по ситуации на рынке автострахования активисты провели опрос около 50 владельцев легковых автомобилей, которые приобрели полис ОСАГО после 1 января 2018 года. Выяснилось, что 72% респондентов столкнулись с проблемами заключить договор без дополнительных услуг. Все они указали на навязывание дополнительного страхования жизни, здоровья или имущества. Опрос показал и низкую осведомленность автовладельцев о КБМ – коэффициенте бонус-малус, предоставляющем скидку за безаварийную езду.

Также для активистов ОНФ было важно мнение людей к реформе ОСАГО, предлагаемой Банком России и правительством, о выдаче права страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы и поправочные коэффициенты.

Из числа опрошенных 33% сказали, что ничего об этом не знают, 30% с пониманием отнеслись к инициативе, но указали при этом на необходимость обеспечения более справедливых выплат, 36% высказались против, («очередной способ поднять цены»). За реформу высказался лишь 1% респондентов.