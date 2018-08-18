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Активисты ОНФ в Удмуртии выявили нарушения прав потребителей при заключении договоров ОСАГО

14:20, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
357
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#ОНФ\n#полис ОСАГО
Фото: ОНФ
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Речь идет как о точках продаж страховщиков, так и о сайтах страховых компаний.

Ижевск. Удмуртия. Активисты Народного фронта в Удмуртии выявили нарушения прав потребителей при заключении договоров ОСАГО. Речь идет как о точках продаж страховщиков, так и о сайтах страховых компаний, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«В ходе контрольной закупки на сайтах двух из восьми страховых компаний мы столкнулись с проблемой зависания системы, то есть оформить договор ОСАГО электронно не получилось. Все обнаруженные нарушения мы зафиксировали скриншотами», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

По мнению общественников, в целом процедура оформления полиса ОСАГО онлайн для рядового гражданина достаточно сложна. Более того, система ставит дополнительные барьеры – запрашивает номер паспорта транспортного средства, сканы документов, тогда как для оформления ОСАГО достаточно только паспорта гражданина, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и диагностической карты.

Для получения более объективной картины по ситуации на рынке автострахования активисты провели опрос около 50 владельцев легковых автомобилей, которые приобрели полис ОСАГО после 1 января 2018 года. Выяснилось, что 72% респондентов столкнулись с проблемами заключить договор без дополнительных услуг. Все они указали на навязывание дополнительного страхования жизни, здоровья или имущества. Опрос показал и низкую осведомленность автовладельцев о КБМ – коэффициенте бонус-малус, предоставляющем скидку за безаварийную езду.

Также для активистов ОНФ было важно мнение людей к реформе ОСАГО, предлагаемой Банком России и правительством, о выдаче права страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы и поправочные коэффициенты.

Из числа опрошенных 33% сказали, что ничего об этом не знают, 30% с пониманием отнеслись к инициативе, но указали при этом на необходимость обеспечения более справедливых выплат, 36% высказались против, («очередной способ поднять цены»). За реформу высказался лишь 1% респондентов.

14:20, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
357
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#ОНФ\n#полис ОСАГО

 

 

 


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