Почти 9 тыс человек приняли участие в «Лыжне России» в Удмуртии

Центральной площадкой всероссийской лыжной гонки в этом году стала Можга.

Можга. Удмуртия. Почти 9 тыс. человек приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2018» в Удмуртии. Центральной площадкой мероприятия в этом году стала Можга.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Удмуртии, старты прошли также в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и в большинстве районов республики. Любители лыжных гонок вышли на снежные трассы в 21 населенном пункте.

При этом в Можге, по данным ведомства, в «Лыжне России» приняли участие более 1 тыс. человек.