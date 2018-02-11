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      Почти 9 тыс человек приняли участие в «Лыжне России» в Удмуртии

      14:55, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      14:55, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      246
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России
      Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
      246
      0

      Центральной площадкой всероссийской лыжной гонки в этом году стала Можга.

      Можга. Удмуртия. Почти 9 тыс. человек приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2018» в Удмуртии. Центральной площадкой мероприятия в этом году стала Можга.  

      Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Удмуртии, старты прошли также в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и в большинстве районов республики. Любители лыжных гонок вышли на снежные трассы в 21 населенном пункте.  

      При этом в Можге, по данным ведомства, в «Лыжне России» приняли участие более 1 тыс. человек.

      14:55, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      246
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России

       

       

       

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