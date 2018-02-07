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      Поражение «Университета» в Ростове, смена главы АвтоВАЗАа и новые серии «Звездных войн»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      08:00, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1401
      0
      #спорт\n#промышленность\n#УдГУ\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#кино\n#Ростов\n#Игра престолов
      Фото: vk.com/rostovhandball
      1401
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Поражение в Ростове:

      Гандболистки иевского «Университета» на выезде проиграли клубу «Ростов-Дон» в рамках ¼ розыгрыша кубка России. Встреча завершилась с разгромным счетом 42:19. Первый тайм дончанки выиграли со счетом 23:10, второй 19:9. Самой результативной на паркете у «студенток» в этот день была Наталья Решетникова. Она отправила в ворота соперниц 5 мячей.

      Новый глава:

      Глава «АвтоВАЗ» будет сменён в связи с назначением Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

      «Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», — цитирует Чемезова РИА Новости.

      Звездные войны:

      Создатели «Игры престолов» займутся новыми сериями «Звездных войн». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Variety.

      Новые картины будет стоять особняком от сюжета линии третьей трилогии, которую должен завершить IX эпизод, чья премьера запланирована на конец 2019 года. Они также не имеют отношения к новой трилогии Райана Джонсона, который снимет три фильма о новой Галактике с новыми героями.

      О дате выхода новых картин, снятых при участии шоураннеров «Игры престолов», не сообщается.

      Последний сезон «Игры престолов», как ожидается, выйдет на HBO в 2019 году.

      08:00, 07 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1401
      0
      #спорт\n#промышленность\n#УдГУ\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#кино\n#Ростов\n#Игра престолов

       

       

       

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