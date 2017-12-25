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      Ёлка из машин в Ижевске, поддержка справедливороссами Путина и Кадыров в роли помощника Деда Мороза: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      866
      0
      #политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#выборы Президента РФ\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/fokeevyaroslav
      866
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, 25 декабря, и мы начинаем первый день предновогодней недели с обзора новостей.

      Раз, два, три! Ёлочка гори!

      Ижевские автолюбители составили из машин фигуру в виде елки. Своеобразную экспозицию они создали на парковке ТЦ «Новый дом» вечером, 25 декабря, и разместили фотографию в социальных сетях.  

       

      Пожар

      Пожар произошёл в Ижевске на улице Петрова, 39. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС, на первом этаже дома загорелась микроволновка.

       

      Справедливороссы поддержат Путина

      «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на пост президента России. Как пишет «Интерфакс», лидер партии Сергей Миронов заявил, что они поддержат Владимира Путина.

      «Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина», - сказал Миронов.

      Также лидер справедливороссов добавил, что представители партии войдут и в инициативную группу, структуры штаба Путина и будут проводить агитацию.  

      «Как это будет, в рабочем порядке решим, но то что это будет я не сомневаюсь», - отметил Сергей Миронов.

      Как сообщил ранее «Интерфаксу» источник, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от какой-то партии.

      Взрыв грузовика с пиротехникой

      В Мексике при взрыве грузовика с пиротехникой погибли 4 человека. Об этом сообщает RT.

      Причиной происшествия стало то, что водитель потерял управление и автомобиль с опасным грузом врезался в дерево на трассе между городами Патскуаро и Уруапан. После этого машина загорелась и взорвалась.   

      Рамзан Кадыров – помощник добрых дел

      Главный Дед Мороз России назначил главу Чечни Рамзана Кадырова помощником по добрым делам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова самого политика.

      Кадыров отметил, что Дед Мороз впервые посетил Чечню.

      «Российский Дед Мороз подарил мне теплую безрукавку и присвоил мне звание своего помощника по добрым делам», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

      Также Кадыров рассказал о том, что загадал вместе с Дедом Морозом: «мир во всем мире и счастье для всех детей на планете».

      08:00, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      866
      0
      #политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#выборы Президента РФ\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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