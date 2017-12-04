Приключения итальянцев в Удмуртии: Ижевск и Чиро Марина подписали протокол о намерениях сотрудничества

По словам главы столицы республики Юрия Тюрина, городу сейчас интересно развивать сотрудничество в части культурных связей и обмена туристами.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин и градоначальник итальянского города Чиро Марина подписали протокол о намерениях сотрудничества. В дальнейшем территории могут стать городами-побратимами.

«Мы с большим удовольствием приехали в Удмуртию. Мы хотим познакомиться с реалиями Удмуртии, с ее экономической ситуацией, с возможностями и установить долгосрочные отношения. И мы абсолютно уверены, что это не последний визит итальянцев сюда, в Удмуртию. Сюда обязательно приедут другие представители нашего региона. Мы увидели из презентаций, что Удмуртия имеет огромный потенциал и нам очень интересно начать сотрудничество», - рассказал глава города Чиро Марина Никодемо Парилла.

По его словам, итальянский регион несмотря на небольшие размеры, славится богатой историей.

«Мы готовы делиться с вами этими традициями и готовы принять людей, которые в этом заинтересованы, на нашей территории. Мы знаем, что Удмуртия известна композитором Чайковским, и у нас также жили многие известные люди, например, Пифагор, или Луиджи Лилио, который сделал реформу Григорианского календаря. В конце нашей встречи мы сделали фотографии с флагом винной ассоциации. Это ассоциация объединяет всех лучших производителей вина в Италии. Я являюсь ее президентом, и мы надеемся, что сможем принести эту культуру вам и вы сможете это оценить», - рассказал итальянский гость.

В свою очередь глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что Удмуртия сейчас плотно сотрудничает с Италией при поставках оборудования.

«Италия – это очень серьезный промышленно экономический регион. Уверен, что развитие в части культурных связей, обмена туристами – нам сегодня очень интересно. Экономические связи с крупными предприятиями этой страны - сохранятся. Я тоже бывал в Италии, но в большей части в производственных цехах, на производстве, конструкторских бюро. К сожалению, не удалось многое посмотреть в этом богатом культурой и историей крае. Связи между городами будут полезны, как для наших горожан, которые хотят поближе узнать этот региона, так и для итальянских гостей. Мы будем следовать протоколу и рано или поздно выйдем на заключение соглашения о побратимстве», - рассказал Тюрин.

Он также уточнил, что сотрудничать города будут не только в сфере туризма, но и культуры, а также будут обмениваться различными продуктами, которые были представлены в ходе подписания договора.

«Это будут отношения в сфере туризма, культуры, обмене продуктами, которые они сегодня представили, продукты питания. С точки зрения экономических и производственных отношений наши связи будут продолжаться и с соседними городами», - сказал Тюрин.

Наша справка:

Чиро Марина - город в регионе Калабрия Итальянской Республики, расположившийся на побережье Ионического моря. Население города составляет около 100 тыс. жителей. Основные направления экономического и инвестиционного развития города - туризм, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, виноделие.