Готовимся к Новому году: где в Удмуртии и России можно познакомиться с новогодними героями

В предпраздничные дни и зимние каникулы все желающие могут встретиться с главным российским Дедом Морозом, Тол Бабаем, костромской Снегурочкой и архангельским Снеговиком.

Ижевск. Удмуртия. Новый год – это отличное время для жителей Удмуртии отправиться в волшебное путешествие в самые сказочные места России. Вы ещё не решили куда поехать в новогодние каникулы? Тогда специально для вас корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подготовили обзор мест, где живут персонажи русской зимы.



Дом Деда Мороза в Великом Устюге





Самое волшебное и новогоднее место – это, безусловно, Дом Деда Мороза в Великом Устюге.

Обязательным для посещения местом здесь является почта, куда приходят письма от детей со всей России. Отсюда можно отправить поздравительную открытку друзьям и близким с автографом и печатью Деда Мороза. Также на почте есть мастерские, где гости узнают секреты знаменитых северных промыслов: вологодское кружевоплетение, резьба по бересте, северная роспись. В сувенирной лавке можно приобрести волшебные подарки.



Фото: dom-dm.ru



В 13 км от города в сосновом бору находится главная достопримечательность – вотчина Деда Мороза. Резной терем Дедушки, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, прогулки по волшебному зимнему лесу – все это будет интересно как детям, так и взрослым. Фото: dom-dm.ruВ 13 км от города в сосновом бору находится главная достопримечательность – вотчина Деда Мороза. Резной терем Дедушки, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, прогулки по волшебному зимнему лесу – все это будет интересно как детям, так и взрослым. Адрес: Вологодская область, Великий Устюг.

Резиденция Тол Бабая

Удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - поселился в Шаркане. В своей усадьбе он принимает гостей со всего мира. Здесь можно посетить избу Тол Бабая, дом мастеров, «Обыда-кар» - жилище Обыды (удмуртской Бабы-Яги), тюбинговые трассы и трассы проката снегоходов и квадроциклов и детский городок.

В Усадьбе Тол Бабая вы окунетесь в волшебный мир детства и сможете загадать желание на волшебном посохе удмуртского Деда Мороза. Также для всех желающих здесь проводят удмуртские народные игры и старинные обряды.



Фото: tolbabay.net



Посетителей ждут мастер-классы и зимние аттракционы. Также на территории усадьбы есть кафе, где можно отведать блюда удмуртской кухни. Фото: tolbabay.netПосетителей ждут мастер-классы и зимние аттракционы. Также на территории усадьбы есть кафе, где можно отведать блюда удмуртской кухни. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00. Выходной: суббота, воскресенье. С 15 декабря работают в выходные и праздничные дни. Адрес: Шаркан, улица Свободы, 9.

Терем Снегурочки в Костроме

Терем Снегурочки в Костроме появился в 2008 году. Почему родиной внучки Деда Мороза стала костромская земля? Потому что именно здесь Александр Островский написал пьесу о зимней красавице.





В новогодние каникулы здесь можно посетить интерактивную экскурсию, где вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной волшебницы. В «ледяной комнате» вас оденут в смешные зипуны, утеплят шарфиками и поясками. Костромские резчики удивят гостей вырезанными из льда фигурами. Фото: vk.com.k.snegurochkaВ новогодние каникулы здесь можно посетить интерактивную экскурсию, где вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной волшебницы. В «ледяной комнате» вас оденут в смешные зипуны, утеплят шарфиками и поясками. Костромские резчики удивят гостей вырезанными из льда фигурами. Также здесь можно увидеть коллекцию новогодних елок из разных материалов, куколок-снегурочек, сани, на которых Снегурочка вместе с Дедом Морозом разводит подарки. Время приёма гостей - ежедневно с 10:00 до 18:00 (последняя экскурсия в 17:00). В праздничные дни график может изменяться. Время приёма гостей - ежедневно с 10:00 до 18:00 (последняя экскурсия в 17:00). В праздничные дни график может изменяться. Адрес: Кострома, улица Лагерная, 38.

Волшебный Дом Снеговика

Официально Архангельск стал родиной Снеговика в 2013 году, когда произошла регистрация этого сказочного бренда, и сегодня здесь для всех желающих организуются увлекательные экскурсии.

В праздничные каникулы в Волшебном Доме пройдут леденцовые новогодние праздники. На официальном сайте Снеговика сообщается, что даже ледовый городок в этом году будет леденцовый.

За воротами дома посетителей будут ждать веселые приключения, неожиданные сюрпризы, встречи и знакомства. Вы сможете полюбоваться красотами леденцового грота и сможете загадать желание у леденцового водопада, устроить ралли на автодроме из льда и много другое.