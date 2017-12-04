Готовимся к Новому году: где в Удмуртии и России можно познакомиться с новогодними героями

В предпраздничные дни и зимние каникулы все желающие могут встретиться с главным российским Дедом Морозом, Тол Бабаем, костромской Снегурочкой и архангельским Снеговиком.
Обязательным для посещения местом здесь является почта, куда приходят письма от детей со всей России. Отсюда можно отправить поздравительную открытку друзьям и близким с автографом и печатью Деда Мороза. Также на почте есть мастерские, где гости узнают секреты знаменитых северных промыслов: вологодское кружевоплетение, резьба по бересте, северная роспись. В сувенирной лавке можно приобрести волшебные подарки.
Фото: dom-dm.ru
В 13 км от города в сосновом бору находится главная достопримечательность – вотчина Деда Мороза. Резной терем Дедушки, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, прогулки по волшебному зимнему лесу – все это будет интересно как детям, так и взрослым.
Адрес: Вологодская область, Великий Устюг.
Удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - поселился в Шаркане. В своей усадьбе он принимает гостей со всего мира. Здесь можно посетить избу Тол Бабая, дом мастеров, «Обыда-кар» - жилище Обыды (удмуртской Бабы-Яги), тюбинговые трассы и трассы проката снегоходов и квадроциклов и детский городок.
В Усадьбе Тол Бабая вы окунетесь в волшебный мир детства и сможете загадать желание на волшебном посохе удмуртского Деда Мороза. Также для всех желающих здесь проводят удмуртские народные игры и старинные обряды.
Фото: tolbabay.net
Посетителей ждут мастер-классы и зимние аттракционы. Также на территории усадьбы есть кафе, где можно отведать блюда удмуртской кухни.
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00. Выходной: суббота, воскресенье. С 15 декабря работают в выходные и праздничные дни.
Адрес: Шаркан, улица Свободы, 9.
В новогодние каникулы здесь можно посетить интерактивную экскурсию, где вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной волшебницы. В «ледяной комнате» вас оденут в смешные зипуны, утеплят шарфиками и поясками. Костромские резчики удивят гостей вырезанными из льда фигурами.
Также здесь можно увидеть коллекцию новогодних елок из разных материалов, куколок-снегурочек, сани, на которых Снегурочка вместе с Дедом Морозом разводит подарки.Время приёма гостей - ежедневно с 10:00 до 18:00 (последняя экскурсия в 17:00). В праздничные дни график может изменяться.
Адрес: Кострома, улица Лагерная, 38.
Официально Архангельск стал родиной Снеговика в 2013 году, когда произошла регистрация этого сказочного бренда, и сегодня здесь для всех желающих организуются увлекательные экскурсии.
В праздничные каникулы в Волшебном Доме пройдут леденцовые новогодние праздники. На официальном сайте Снеговика сообщается, что даже ледовый городок в этом году будет леденцовый.
За воротами дома посетителей будут ждать веселые приключения, неожиданные сюрпризы, встречи и знакомства. Вы сможете полюбоваться красотами леденцового грота и сможете загадать желание у леденцового водопада, устроить ралли на автодроме из льда и много другое.
Также архангельский Снеговик покажет гостям свой дом и устроит ледяное чаепитие. В научной лаборатории можно изготовить настоящий русский леденец на палочке. Также в центре арктических тайн и чудес есть яркое северное сияние снежный чудо-фонтан.
Новогодние праздники в Волшебном Доме Снеговика будут проходить ежедневно с 1 по 8 января в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.
Адрес: Архангельск, Никольский проспект, 29.