  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Готовимся к Новому году: где в Удмуртии и России можно познакомиться с новогодними героями

      09:00, 04 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      09:00, 04 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      241
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#каникулы\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      241
      0

      В предпраздничные дни и зимние каникулы все желающие могут встретиться с главным российским Дедом Морозом, Тол Бабаем, костромской Снегурочкой и архангельским Снеговиком.

      Ижевск. Удмуртия. Новый год – это отличное время для жителей Удмуртии отправиться в волшебное путешествие в самые сказочные места России. Вы ещё не решили куда поехать в новогодние каникулы? Тогда специально для вас корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подготовили обзор мест, где живут персонажи русской зимы.
      Дом Деда Мороза в Великом Устюге
      Самое волшебное и новогоднее место – это, безусловно, Дом Деда Мороза в Великом Устюге.

      Обязательным для посещения местом здесь является почта, куда приходят письма от детей со всей России. Отсюда можно отправить поздравительную открытку друзьям и близким с автографом и печатью Деда Мороза. Также на почте есть мастерские, где гости узнают секреты знаменитых северных промыслов: вологодское кружевоплетение, резьба по бересте, северная роспись. В сувенирной лавке можно приобрести волшебные подарки.

      dom-dm.ru.jpg
      Фото: dom-dm.ru

      В 13 км от города в сосновом бору находится главная достопримечательность – вотчина Деда Мороза. Резной терем Дедушки, аттракционы и горки, катание на лошадях, путешествие по Тропе сказок, прогулки по волшебному зимнему лесу – все это будет интересно как детям, так и взрослым.

      Адрес: Вологодская область, Великий Устюг.

      Резиденция Тол Бабая

      Удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - поселился в Шаркане. В своей усадьбе он принимает гостей со всего мира. Здесь можно посетить избу Тол Бабая, дом мастеров, «Обыда-кар» - жилище Обыды (удмуртской Бабы-Яги), тюбинговые трассы и трассы проката снегоходов и квадроциклов и детский городок.

      В Усадьбе Тол Бабая вы окунетесь в волшебный мир детства и сможете загадать желание на волшебном посохе удмуртского Деда Мороза. Также для всех желающих здесь проводят удмуртские народные игры и старинные обряды.

      tolbabay.net.jpg
      Фото: tolbabay.net

      Посетителей ждут мастер-классы и зимние аттракционы. Также на территории усадьбы есть кафе, где можно отведать блюда удмуртской кухни.

      Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00. Выходной: суббота, воскресенье. С 15 декабря работают в выходные и праздничные дни.

      Адрес: Шаркан, улица Свободы, 9.


      Терем Снегурочки в Костроме
      Терем Снегурочки в Костроме появился в 2008 году. Почему родиной внучки Деда Мороза стала костромская земля? Потому что именно здесь Александр Островский написал пьесу о зимней красавице. 

      vk.com.k.snegurochka.jpg
      Фото: vk.com.k.snegurochka

      В новогодние каникулы здесь можно посетить интерактивную экскурсию, где вместе с весёлыми домовыми и котом Баюном вы узнаете берендеевы легенды и традиции, увидите кукольную сказку о Снегурочке, услышите интересную информацию и самые свежие новости от снежной волшебницы. В «ледяной комнате» вас оденут в смешные зипуны, утеплят шарфиками и поясками. Костромские резчики удивят гостей вырезанными из льда фигурами.

      Также здесь можно увидеть коллекцию новогодних елок из разных материалов, куколок-снегурочек, сани, на которых Снегурочка вместе с Дедом Морозом разводит подарки.

      Время приёма гостей - ежедневно с 10:00 до 18:00 (последняя экскурсия в 17:00). В праздничные дни график может изменяться.

      Адрес: Кострома, улица Лагерная, 38.

      Волшебный Дом Снеговика

      Официально Архангельск стал родиной Снеговика в 2013 году, когда произошла регистрация этого сказочного бренда, и сегодня здесь для всех желающих организуются увлекательные экскурсии.

      В праздничные каникулы в Волшебном Доме пройдут леденцовые новогодние праздники. На официальном сайте Снеговика сообщается, что даже ледовый городок в этом году будет леденцовый.

      За воротами дома посетителей будут ждать веселые приключения, неожиданные сюрпризы, встречи и знакомства. Вы сможете полюбоваться красотами леденцового грота и сможете загадать желание у леденцового водопада, устроить ралли на автодроме из льда и много другое.

      vk.com.arh_snegovik.jpg
      Фото: vk.com.arh_snegovik

      Также архангельский Снеговик покажет гостям свой дом и устроит ледяное чаепитие. В научной лаборатории можно изготовить настоящий русский леденец на палочке. Также в центре арктических тайн и чудес есть яркое северное сияние снежный чудо-фонтан.

      Новогодние праздники в Волшебном Доме Снеговика будут проходить ежедневно с 1 по 8 января в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

      Адрес: Архангельск, Никольский проспект, 29.


      09:00, 04 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      241
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#каникулы\n#праздники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      15:17, 30 ноября, 2017
      4038

      В Сарапуле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

      3824
      13:50, 27 ноября, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      3763
      14:21, 03 декабря, 2017

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      3750
      09:21

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3593
      13:25, 30 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      2285

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1575
      19:17, 01 декабря, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      1223
      16:53, 30 ноября, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      994
      19:03, 27 ноября, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      936
      17:22, 29 ноября, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      995

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      709
      13:53, 27 ноября, 2017

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      707
      17:35, 30 ноября, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      648
      15:54, 02 декабря, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      639
      11:30, 27 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Утро Сусанина 4 декабря 2017 с Александром Бречаловым

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      02 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы «Ижстали» и новый инженерно-саперный полк

      01 декабря, 2017