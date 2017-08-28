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      Live: Станислав Говорухин встретился с творческой интеллигенцией Ижевска

      13:04, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:04, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
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      0
      #культура\n#Ижевск\n#прямая трансляция\n#видеотрансляция
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      0

      Информационное агентство «Сусанин» проведет прямую трансляцию встречи.

      Ижевск. Удмуртия. Режиссер Станислав Говорухин встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией Ижевска. В понедельник, 28 августа, он прибыл в Генеральский дом. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в министерстве культуры и туризма Удмуртской Республики, Говорухин обсудит развитие культуры в целом, а также возможное участие региона в федеральных проектах.

      После этого председатель комитета Госдумы по культуре отправится в Воткинск.

      Информационное агентство «Сусанин» проводит прямую трансляцию со встречи режиссера с общественностью.

      ИА "Сусанин"

      ИА "Сусанин". 1,639 likes · 234 talking about this. Новости Удмуртии и России на https://susanin.news


      13:04, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      115
      0
      #культура\n#Ижевск\n#прямая трансляция\n#видеотрансляция

       

       

       

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