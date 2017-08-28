Live: Станислав Говорухин встретился с творческой интеллигенцией Ижевска

Информационное агентство «Сусанин» проведет прямую трансляцию встречи.
Ижевск. Удмуртия. Режиссер Станислав Говорухин встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией Ижевска. В понедельник, 28 августа, он прибыл в Генеральский дом. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в министерстве культуры и туризма Удмуртской Республики, Говорухин обсудит развитие культуры в целом, а также возможное участие региона в федеральных проектах.
После этого председатель комитета Госдумы по культуре отправится в Воткинск.
Информационное агентство «Сусанин» проводит прямую трансляцию со встречи режиссера с общественностью.
ИА "Сусанин"
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