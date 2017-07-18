Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили информацию о том, что произошло минувшей ночью. В подборку попали сообщения о погоде, наказании для ижевской автолюбительницы, приговор генералу МВД и так далее.

Возместит ущерб:

Ижевчанка на «Ниве» спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане ранее опубликовали в социальных сетях. Девушке придется оплатить ущерб, иначе администрация Ижевска пообещала обратиться в суд.

«В результате этого происшествия были повреждены ступени, а также произошло расслоение гранитной плиты. На этой неделе специализированная организация делает оценку причиненного ущерба», - говорится в сообщении городских властей.

Дело «золотых парашютов»:

В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-сотрудникам Северо-Западного ГУ МВД России. В частности, генерал Генерал Виталий Быков получил семь лет колонии, хотя гособвинитель требовал для него 12, пишет Фонтанка.

Руководство главка признали виновным в растрате вверенного ему имущества. 19 млн рублей были выплачены после ликвидации ведомства тридцати двум подчиненным Быкова в виде премий за особо сложные и важные задания. «Парашюты» до 750 тысяч рублей получили приближенные генерала, преимущественно штабисты. Сумма премий равнялась остатку денежных средств кассе главка при расформировании.

«Русская» зима за рубежом:

Аргентина столкнулась с небывалыми морозами. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче столбики термометров опустились до отметки - 25,4 градуса по Цельсию, пишет Life.

Высота сугробов, появившихся в результате большого количества осадков, достигает 50 см.

По словам метеорологов, причиной столь низкой температуры стала «Буря века», из-за которой город, который считается одним из самых известных туристических центров Аргентины, оказался под снежной шапкой. Морозы нарушили работу местного аэропорта, а более 20 тыс. человек остались без света.

Рекорд премьеры:

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по количеству просмотров. Первую серию, которая вышла в эфир накануне, 17 июля, посмотрели 10,1 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен во время показа шестого сезона. Тогда финальную серию посмотрели 8,8 млн зрителей, пишет Spbdnevnik.ru.

И о погоде:

В Удмуртии продолжается лето. По данным Удмуртского гидрометцентра, днем 18 июля по республике столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов, в Ижевске ожидается до +25, +27 градусов. Днем возможны кратковременные дожди, местами грозы.