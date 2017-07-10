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      Смертельное ДТП на Воткинском тракте и арест первого зампреда правительства Калмыкии: что произошло минувшей ночью

      08:00, 10 июля, 2017
      08:00, 10 июля, 2017
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      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#арест\n#происшествие\n#Калмыкия
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информационного агентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночь. В подборку попали новости о смертельном ДТП на Воткинском тракте, пожаре на лондонском рынке и аресте первого зампреда правительства Калмыкии.

      Смертельное ДТП

      Смертельное ДТП произошло на Воткинском тракте, перед селом Июльское в сторону Ижевска. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, водитель «ВАЗ 2109» остановился на обочине дороги, чтобы позвонить по телефону и по неизвестным причинам вышел на проезжую часть, где его столкнул автомобиль «ВАЗ 2114», который ехал из Ижевска в сторону Воткинска. Мужчина погиб на месте.

      Также сообщается, что погибший был пьян.

       

      Грузовик

      Еще одно ДТП также произошло на Воткинском тракте. Здесь перевернулся грузовик, пишут в ИГГС. Подробности происшествие неизвестны.

       

      Пожар на лондонском рынке

      В Лондоне загорелся рынок Camden Lock Market, сообщает "Интерфакс". К тушению сильного пожара привлечено 10 пожарных расчетов и около 70 огнеборцев.

      Горят первый, второй и третий этажи здания, а также крыша. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

      Арест

      Первого заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

      По версии следствия, в 2011 году Ланцанов поручил сотрудникам министерства сельского хозяйства Калмыкии заставить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению.

      Следствие также заявило о возможной причастности к совершению преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.

      Ланцанов и Кектышев находятся под стражей. Первому зампреду правительства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время следствие собирается предъявить обвинение и Кектышеву.

      08:00, 10 июля, 2017
      1290
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#арест\n#происшествие\n#Калмыкия

       

       

       

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