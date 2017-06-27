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      «Яндекс» назвал самые популярные блюда и продукты Удмуртии

      12:13, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      12:13, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      734
      0
      #Ижевск\n#еда\n#продукты\n#Удмуртия\n#статистика\n#перепечи
      Фото: ИА "Сусанин"
      734
      0

      На карте показаны слова, обозначающие наиболее характерные для каждого региона блюда и напитки — те, которые здесь ищут чаще, чем в среднем.

      Ижевск. Российский поисковик «Яндекс» назвал самые популярные блюда и продукты Удмуртии, которые ищут в регионе чаще среднего. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

      «Судя по запросам из Екатеринбурга и Челябинска, а также из Удмуртии, там используют сравнительно мало характерных продуктов, зато готовят много характерных блюд — или, по крайней мере, свои варианты известных. Во всех этих регионах готовят хреновину — острый соус из помидоров и хрена. В других областях примерно такой же соус называют хренодёр или горлодёр. В Челябинске варят груздянку (суп из груздей), в Екатеринбурге — горошницу (суп-пюре или разваренная каша из гороха), а в Удмуртии — грибовницу (грибной суп)», - говорится в сообщении.

      Отметим, что в список характерных блюд помимо хреновины и грибовницы попали также желе, перепечи, салат парус, слойки, бэлиш, шаньги и чак-чак.

      Если говорить о продуктах, то в Удмуртии чаще среднего в поисковике ищут вишню, сливу, рыжики, маслята, чипсы, крыжовник, терн и садовую викторию.

      Также жители региона больше любят майонез, нежели кетчуп.

      Отметим, что «Яндекс» анализировал запросы с апреля 2016 по март 2017 года.

      12:13, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      734
      0
      #Ижевск\n#еда\n#продукты\n#Удмуртия\n#статистика\n#перепечи

       

       

       

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