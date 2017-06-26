Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" вновь рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. С первым рабочим днем, Удмуртия. Пока мы крепко спим, происходит немало интересных вещей. Что случилось в ночь с 25 на 26 июня, в традиционной рубрике расскажут корреспонденты "Сусанина".

Путин едет

В соцсетях начали активно обсуждать подготовку Ижевска к приезду Путина. С этим событием горожане связали ночную покраску разметки на дорогах и массовые выходы полицейских на улицы столицы Удмуртии.

Есть и те, кто запечатлел грузовой самолет в аэропорту Ижевска, который якобы выгрузил два "Мерседеса" к приезду Президента России в Удмуртию.

Добро побеждает зло

Интересную историю про спасение котенка водителем троллейбуса рассказал ижевчанин Илья Баширов.

"Здравствуйте всем! Сегодня 25.06 примерно 22.40 на долгом мосту остановился троллейбус номер 1015, водитель остановился чтобы спасти котёнка на дороге. Котёнка спасли! рядом проезжали машины, и только одна машина остановилась рядом с тролейбусом, и парень выскочил из машины, чтобы забрать его себе. Спасибо ему и водителю, что есть ещё добрые люди!", - написал Илья в группе ИГГС "ВКонтакте".

Никуда без ДТП

А еще этой ночью произошло два ДТП. Одно из них на улице Дзержинского, второе - на Удмуртской. В последнем водитель авто въехал в столб. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, все аварии обошлись без жертв.

Рухнувшее дерево

На улице Буммашевской в Ижевске, видимо из-за вчерашней непогоды, упало дерево. Инцидент произошел около домов 62 и 64. Пишут пользователи соцсетей в группе ИГГС "ВКонтакте". К счастью, рухнуло оно в противоположную сторону от припаркованных машин.

Снежки яйцами

Народного депутата Украины Надежду Савченко забросали яйцами. Произошло это в Николаеве, во время ее общения с горожанами, пишет "Интерфакс"

По данным местных газет, представители националистических организаций, которые присутствовали на встрече, обвинили Савченко в том, что она "работает на российскую власть", и стали бросать в нее яйца. После этого на месте происшествия началась драка. Туда же незамедлительно приехали полиция и скорая помощь.