Сертификаты на новое платье и натяжной потолок разыграют в эфире LOVE RADIO в Ижевске в пятницу

Розыгрыш приятных подарков проводится ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 28 апреля, а значит, трудовая неделя подходит к концу – впереди три выходных дня.

#LoveRadio в Ижевске готово порадовать своих слушателей приятной музыкой и отличными подарками с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage. Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей.

Сегодня в студии радиостанции ведущий Дмитрий Аверин. В первой части программы в гостях Love radio в Ижевске управляющая магазином «VKUSnoePLATYE» Марина Кочурова. Вместе с ней разыграют подарочные сертификаты номиналом 1500 рублей, который позволит слушательницам порадовать себя новыми покупками.

Во второй части программы, в гостях у Дмитрия Аверина Михаил Киселев, директор салона напольных покрытий и натяжных потолков «АртКлассик». Он тоже подготовил подарок - сертификат номиналом 2000 рублей и фирменной майки.

Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс и это не все приятные сюрпризы!

Телефон прямого эфира 721-724.

Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.

А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Не успели на прямой эфир?

Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Кстати, сегодня в группе разыгрывается подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от обувных салонов «Vitacci»!

Всё, что вам необходимо сделать:

1. Быть участником официальной группы LoveRadio Ижевск - 97.8 FM Лав Радио Ижевск. Остальные подробности читайте в группе.