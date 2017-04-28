  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сертификаты на новое платье и натяжной потолок разыграют в эфире LOVE RADIO в Ижевске в пятницу

      07:30, 28 апреля, 2017
      07:30, 28 апреля, 2017
      131
      0
      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#розыгрыши призов\n#розыгрыш\n#Картина дня
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      Розыгрыш приятных подарков проводится ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 28 апреля, а значит, трудовая неделя подходит к концу – впереди три выходных дня.

      #LoveRadio в Ижевске готово порадовать своих слушателей приятной музыкой и отличными подарками с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage. Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей.

      Сегодня в студии радиостанции ведущий Дмитрий Аверин. В первой части программы в гостях Love radio в Ижевске управляющая магазином «VKUSnoePLATYE» Марина Кочурова. Вместе с ней разыграют подарочные сертификаты номиналом 1500 рублей, который позволит слушательницам порадовать себя новыми покупками.

      Во второй части программы, в гостях у Дмитрия Аверина Михаил Киселев, директор салона напольных покрытий и натяжных потолков «АртКлассик». Он тоже подготовил подарок - сертификат номиналом 2000 рублей и фирменной майки.

      Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс и это не все приятные сюрпризы!    

      Телефон прямого эфира 721-724. 
      Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.  
      А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      Не успели на прямой эфир?

      Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Кстати, сегодня в группе разыгрывается подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от обувных салонов «Vitacci»!

      Всё, что вам необходимо сделать:
      1. Быть участником официальной группы LoveRadio Ижевск - 97.8 FM Лав Радио Ижевск. Остальные подробности читайте в группе.

      07:30, 28 апреля, 2017
      131
      0
      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#розыгрыши призов\n#розыгрыш\n#Картина дня
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа