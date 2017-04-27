Его организовали с целью привлечь внимание ижевчан к чистоте и благоустройству в столицу Удмуртии, пропаганде здорового образа жизни и формированию доброжелательных отношений в городском обществе.

Ижевск. В Ижевске состоялся первый городской конкурс социальной рекламы. Как сообщает пресс-служба администрации, его организовали с целью привлечь внимание ижевчан к чистоте и благоустройству в столицу Удмуртии, пропаганде здорового образа жизни и формированию доброжелательных отношений в городском обществе.

«Первый городской конкурс социальной рекламы состоялся, хотелось бы, чтобы каждый горожанин увидел эти работы, особенно те, которые сделаны руками детей», - сказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

На участие в конкурсе было подано 292 заявки. По словам Миланы Семиволковой, начальника информационно-аналитического управления, больше всего заявок поступило по теме «Здоровый образ жизни» - 109, 103 заявки поступили по тематике «Доброжелательные отношения в городе», 80 заявок поступили по тематике «Благоустройство».

Прием заявок завершился 30 марта, с 31 марта по 15 апреля проходило интернет-голосование. За проекты социальной рекламы отдано более 46 тыс. голосов. Наиболее активно ижевчане голосовали за проекты, поданные в категории «Воспитанники детских садов».

«Можно с уверенностью сказать, что первый городской конкурс социальной рекламы состоялся. Думаю, что и вы смогли убедиться, какие талантливые и неравнодушные люди живут в нашем городе, хотелось бы, чтобы каждый горожанин увидел эти работы, особенно те, которые сделаны руками детей!», - обратился Юрий Тюрин к членам жюри конкурса.

Награждение победителей конкурса социальной рекламы состоится не позднее 12 июня, в преддверии Дня города.

Пакеты разработок социальной рекламы, признанные победителями конкурса, будут размещаться на телевидении, радио, светодиодных экранах, билбордах (стритбордах), сувенирной и полиграфической продукции, а также в печатных СМИ, сетевых изданиях, при оформлении городского пространства.

Победители конкурса социальной рекламы награждаются дипломами и ценными призами, предоставленными генеральными партнерами конкурса, остальные участники получают дипломы номинантов конкурса.

На сайте города Ижевска izh.ru создан специальный раздел, где представлена вся информация по проведению фестиваля и конкурса социальной рекламы.