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      Количество вагонов увеличат в пригородных поездах Ижевск - Балезино и Набережные Челны - Ижевск

      10:45, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:45, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#транспорт\n#Удмуртия\n#Набережные Челны
      Фото: ИА "Сусанин"
      147
      0

      В таких составах электрички будут курсировать с 28 по 15 апреля.

      Ижевск. Количество вагонов увеличат в пригородных поездах Ижевск-Балезино и Набережные Челны - Ижевск. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана, в таких составах электрички будут курсировать с 28 по 15 апреля.

      «С 28 апреля по 15 октября увеличивается количество вагонов до двух в пригородных поездах №№6454/6453, 6456/6455 сообщением Ижевск-Балезино-Ижевск по пятницам, субботам, воскресеньям.  С 28 апреля по 1 октября увеличивается количество вагонов до двух у пригородных поездов 6878/6877, 6880/6879 сообщением Ижевск-Балезино-Ижевск по пятницам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

      В министерстве также уточнили, что 9 мая поезда, следующие по маршруту Набережные Челны-Ижевск-Набережные Челны будут курсировать по 2 вагона.

      10:45, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#транспорт\n#Удмуртия\n#Набережные Челны
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