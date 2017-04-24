В таких составах электрички будут курсировать с 28 по 15 апреля.

Ижевск. Количество вагонов увеличат в пригородных поездах Ижевск-Балезино и Набережные Челны - Ижевск. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана, в таких составах электрички будут курсировать с 28 по 15 апреля.

«С 28 апреля по 15 октября увеличивается количество вагонов до двух в пригородных поездах №№6454/6453, 6456/6455 сообщением Ижевск-Балезино-Ижевск по пятницам, субботам, воскресеньям. С 28 апреля по 1 октября увеличивается количество вагонов до двух у пригородных поездов 6878/6877, 6880/6879 сообщением Ижевск-Балезино-Ижевск по пятницам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что 9 мая поезда, следующие по маршруту Набережные Челны-Ижевск-Набережные Челны будут курсировать по 2 вагона.