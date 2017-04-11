Жителей Ижевска начнут штрафовать за непроверенное газовое оборудование

От газоснабжения могут отключить сразу 10 многоквартирных домов, в которых используется устаревшее оборудование.

Ижевск. Удмуртия. Штраф до 2 тысяч рублей теперь будут платить жители Удмуртии, не пустившие в свою квартиру газовые службы для проверки оборудования. Как отметил во время пресс-конференции начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов, в ближайшее время будут наказаны первые 50 человек.

«Если организация заранее уведомила, и гражданин дважды не пустил, то такое лицо привлекается к ответственности», - сказал Исмагилов.

По его словам, с 2017 года в КоАП России ужесточились санкции за ненадлежащее содержание газового оборудования. Теперь наказывать будут за старые газовые плиты, трубы и вентили, которые не меняли больше 25 лет, отсутствие техпаспортов.

Также штрафовать будут владельцев квартир, которые самовольно подключили в квартирах газовые котлы и колонки. Обследование квартир спецслужбами должно проводится 1-2 раза в год. Нерадивые управляющие компании будут привлекаться к ответственности и штрафам от 40 до 100 тысяч рублей.

«Защищен от штрафов будет тот потребитель, который бдительно относится к своей безопасности. Он следит за собой и за действиями нанятых им организаций», - уточнил Марат Исмагилов.

Госжилинспектор призвал всех горожан позаботиться о своей безопасности и сообщать обо всех известных фактах несанкционированных подключений к газу или старом оборудовании у соседей. Сейчас в Ижевске непроверенными остаются 912 квартир. В 10 домах состояние оборудования признано неудовлетворительным, и они могут быть отключены от газа.