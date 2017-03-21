Ижевск попал в топ-20 городов России по внедрению раздельного сбора мусора

В столице Удмуртии 23% населения могут сдать вторсырьё в контейнеры рядом с домом.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в двадцатку лучших городов России по внедрению раздельного сбора мусора по мнению Гринпис. Специалисты общественной организации проанализировали открытые данные более 160 крупных городов страны с населением от 100 тыс. человек, чтобы выяснить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов и где удобнее всего жить экологически ответственным россиянам.

Как сообщает пресс-служба Гринписа, из 73,7 млн человек доступ инфраструктуре раздельного сбора имеют 6,8 млн (9,2%) горожан. Лучшие результаты показали Волжский, Мурманск, Мытищи, Оренбург и Саранск. В них доступ к контейнерам имеют более половины жителей.

В Ижевске 23% населения могут сдать вторсырьё в контейнеры рядом с домом. Москва заняла 40-е место: в столице у 8% жителей контейнеры для раздельного сбора находятся в пешей доступности. На последних — 88-ой и 89-ой — строчках соответственно оказались Ульяновск и Чита, где доступ к раздельному сбору имеют 0,1% населения.