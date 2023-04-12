Региональное отделение справедливороссов возглавил Дмитрий Бегишев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на заседании совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» был выбран её председатель. Им стал член совета Дмитрий Бегишев. Об этом сообщается на странице партии «ВКонтакте».

Напомним, в 2022 году на выборах в Госсовет Удмуртии Дмитрий Бегишев возглавил региональный список справедливороссов. Однако в августе Верховный суд Удмуртии лишил его кандидатуру регистрации.

7 апреля на заседании совета партии Бегишев был избран председателем регионального отделения «Справедливой России – За правду».

«Сегодня мне не стыдно смотреть людям в глаза. Думаю, это и есть главный результат нашей работы. Вместе с командой и сторонниками мы добились многого. Теперь возможностей больше, значит нужно идти вперёд, к новым победам. Сегодня все только начинается», —написал Бегишев у себя в соцсетях.