В администрации Ижевска ограничили личный прием граждан из-за распространения ковида

Чиновники принимают обращения через портал госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут обратиться в администрацию города только в электронной форме. Ограничение на посещение здания мэрии введено в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С 25 октября распоряжением главы Удмуртии государственным учреждениям и органам местного самоуправления рекомендовано ограничить личный прием граждан.

Специалисты городской администрации и других муниципальных учреждений принимают обращения на платформе обратной связи «Решаем вместе» на портале госуслуг. Задать вопрос можно, зайдя на главную страницу официального сайта муниципалитета.