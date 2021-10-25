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В администрации Ижевска ограничили личный прием граждан из-за распространения ковида

17:10, 25 октября, 2021
Андрей Поносов
В администрации Ижевска ограничили личный прием граждан из-за распространения ковида
17:10, 25 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#Администрация\n#обращение\n#госуслуги\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Чиновники принимают обращения через портал госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут обратиться в администрацию города только в электронной форме. Ограничение на посещение здания мэрии введено в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С 25 октября распоряжением главы Удмуртии государственным учреждениям и органам местного самоуправления рекомендовано ограничить личный прием граждан. 

Специалисты городской администрации и других муниципальных учреждений принимают обращения на платформе обратной связи «Решаем вместе» на портале госуслуг. Задать вопрос можно, зайдя на главную страницу официального сайта муниципалитета.

17:10, 25 октября, 2021
Андрей Поносов
7
0
#Ижевск\n#Администрация\n#обращение\n#госуслуги\n#коронавирус
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