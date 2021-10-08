Глава Удмуртии представил шесть стратегических проектов развития республики

В правительстве России состоялось совещание по социально-экономическому развитию регионов Приволжья.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии представил правительству России 6 стратегических проектов социального и экономического роста республики. Очередное совещание по развитию регионов Приволжья провели замглавы российского кабинета министров Дмитрий Чернышенко и полпред президента страны в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи в Координационном центре правительства России. В нем участвовали главы пяти субъектов федерации - Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

Совещание прошло в формате предзащиты проектов, касающихся повышения качества жизни в каждом конкретном регионе. Они будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем докладе анонсировал 6 масштабных проектов, которые по мнению руководства и жителей региона являются приоритетными для развития республики: «Они касаются развития улично-дорожной сети, транспорта, общественных пространств, создания условий для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Их реализация значительно повысит качество жизни и позволит нам достичь тех амбициозных целей, которые мы поставили себе к 2030 году».

Дмитрий Чернышенко отметил, что при более детальной проработке представленных регионами программ в обязательном порядке будет учитываться отношение населения к предлагаемым проектам. На площадке Координационного центра разработан ряд инструментов обратной связи с жителями.

«Нас интересуют все отзывы, как положительные, так и отрицательные. Также необходимо организовать по этим проектам социологические опросы. Для правительства страны важно, чтобы все реализуемые проекты четко отвечали запросам людей и их потребностям», - подчеркнул заместитель председателя правительства России.

Как отметил в ходе совещания полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, по итогам первого полугодия во всех пяти представленных регионах наблюдается рост промышленного производства. Однако среди негативных тенденций отмечается снижение объема инвестиций в основной капитал. При этом в целом в Приволжье и России наблюдается положительная динамика инвестиционной деятельности.

«В этой связи прошу глав регионов обратить внимание и активнее использовать появившиеся на федеральном уровне новые инструменты для стимулирования инвестиционной активности, - акцентировал Игорь Комаров. – Наша задача – обеспечить ощутимое повышение качества жизни граждан».

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов до 14 октября доработать проекты с учетом высказанных замечаний и сдать их паспорта.