Ижевск ждет трехдневное голосование на выборах в Гордуму

При этом 2 сентября стартует досрочное голосование.

Ижевск. Удмуртия. Трехдневное голосование устроят в Ижевске на выборах депутатов Городской думы и довыборах в Госсовет Удмуртии. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов, 11, 12 и 13 сентября избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Но это касается только Ижевска.

Голосование на выборах в муниципальные парламенты Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула, а также дополнительные выборы в районах будут проводиться 13 сентября. «В постановлении ЦИКа определено так: административный центр попадает автоматически под эту схему (трехдневного голосования – прим. ред.). А остальные города – на усмотрение самих комиссий, они должны свое решение принимать. Насколько я понимаю, у нас нигде таких решений приниматься не будет», - сообщил Олег Пырегов.

При этом, по словам представителя регионального Центризбиркома, 2 сентября стартует досрочный этап для тех, кто не сможет в единый день голосования прийти на свой участок. В будние дни избиратели смогут проголосовать с 16:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 13:00. Гражданину необходимо прийти с паспортом и уже на месте написать заявление, в котором указать причину досрочного голосования.

Напомним, что 13 сентября в Удмуртии пройдут выборы в городские думы Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула, дополнительные выборы в Госсовет республики по Буммашевскому одномандатному избирательному округу №1, а также дополнительные выборы в районах.