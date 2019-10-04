Электронная карта сельхозземель появится в Удмуртии к 2021 году

До конца этого года планируется оцифровать данные по шести районам.

Ижевск. Удмуртия. К 2021 году в Удмуртии должна появиться электронная карта сельхозземель. Об этом в эфире телеканала «Моя Удмуртия» сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. Новый ресурс позволит оперативно получать и отслеживать информацию о границах территорий, их использовании и составе почвы.

Сегодня вся эта информация содержится исключительно на бумаге. Работать с такими данными неудобно, особенно при формировании инвестиционных проектов, пояснила глава ведомства.

До конца этого года в республике оцифруют информацию по шести районам, остальные – до конца 2020 года. «На будущий год у нас запланировано завершение карты по всей Удмуртской Республике. То есть все остальные муниципальные образования мы сделаем в будущем году. В полноценном режиме мы будем работать с 2021 года», - рассказала Ольга Абрамова.

На картах будет отражена информация о местах расположения пасек и распространения борщевика. Позже нанесут и производственные объекты. А вот информация о собственниках земельных участков будет в закрытом доступе.