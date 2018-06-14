Глава Удмуртии вошел в список самых цитируемых губернаторов-блогеров страны

Александр Бречалов занял 5 строчку списка благодаря новости об отставке мэра Ижевска Юрия Тюрина.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список самых цитируемых губернаторов-блогеров страны по итогам мая. Как сообщает «Медиалогия», руководитель занял 5 место, а его индекс цитируемости составил 49,9.

Популярность главе региона принесла запись в Твиттере об отставке по собственному желанию мэра Ижевска Юрия Тюрина.

Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), с индексом 425,7, второе место занял Сергей Собянин (Москва) – 415,3, третье - Сергей Аксёнов (Крым) – 145,2. На одну строчку Александра Бречалова опередил Андрей Воробьев (Московская область).