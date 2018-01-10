В Удмуртии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Мобильные пункты сбора подписей работают в крупных торговых центрах городов республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента Российской Федерации. Мобильные пункты открыты в крупных торговых центрах городов. Планируется, что сбор подписей продлится до конца января.

Как рассказал трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта, участник собрания инициативной группы Иван Черезов, оставить свою подпись могут совершеннолетние жители Удмуртии.

«Стойки сбора подписей расположены преимущественно в торговых центрах с высокой посещаемостью. Сбор подписей ведут активисты общественных объединений Удмуртии. Поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина может любой житель Удмуртии от 18 лет. Для этого при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории республики. Пункты сбора подписей будут работать ежедневно с 12:00 до 20:00», - рассказал биатлонист.

Напомним, что Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации в качестве кандидата в президенты России ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

В нынешней избирательной кампании освобождены от сбора подписей кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями КПРФ и ЛДПР. Еще две из четырёх парламентских партий – «Единая Россия» и «Справедливая Россия» - своих кандидатов на мартовские выборы не выдвинули, поддержав самовыдвижение Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта.