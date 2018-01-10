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      В Удмуртии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

      14:30, 10 января, 2018
      14:30, 10 января, 2018
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      #Владимир Путин\n#выборы\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ
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      Мобильные пункты сбора подписей работают в крупных торговых центрах городов республики.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента Российской Федерации. Мобильные пункты открыты в крупных торговых центрах городов. Планируется, что сбор подписей продлится до конца января.

      Как рассказал трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта, участник собрания инициативной группы Иван Черезов, оставить свою подпись могут совершеннолетние жители Удмуртии.

      «Стойки сбора подписей расположены преимущественно в торговых центрах с высокой посещаемостью. Сбор подписей ведут активисты общественных объединений Удмуртии. Поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина может любой житель Удмуртии от 18 лет. Для этого при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории республики. Пункты сбора подписей будут работать ежедневно с 12:00 до 20:00», - рассказал биатлонист.

      Напомним, что Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации в качестве кандидата в президенты России ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

      В нынешней избирательной кампании освобождены от сбора подписей кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями КПРФ и ЛДПР. Еще две из четырёх парламентских партий – «Единая Россия» и «Справедливая Россия» - своих кандидатов на мартовские выборы не выдвинули, поддержав самовыдвижение Владимира Путина.

      Выборы президента России пройдут 18 марта.

      14:30, 10 января, 2018
      448
      0
      #Владимир Путин\n#выборы\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ

       

       

       

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