284 кандидата зарегистрировались на участие в праймериз «Единой России» в Удмуртии

Прием заявок на участие в предварительном голосовании завершился 27 апреля в 20:00.

Ижевск. Удмуртия. 29 кандидатов зарегистрировали в Ижевске на предпоследнем организационном комитете партии «Единая Россия». К моменту проведения собрания было принято 284 заявления на участие в предварительном голосовании, среди них 43 действующих депутата.

«Активность, конечно, очень высокая. Мы сегодня уже зарегистрировали 284 кандидата. Это на каждое место примерно 4,73% желающих. Это нас радует, что люди не безразличны к выборам депутатов Государственного Совета», - сказал секретарь удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Госсовета республики Владимир Невоструев.

Парламентарий отметил, что окончательное подведение итогов по регистрации кандидатов на праймериз состоится 25 мая.

Невоструев отметил, что сегодня активно идут дебаты. На сегодняшний день уже была организована 31 площадка.

Участник праймериз, ветеран боевых действий Игорь Быков также отметил, что и на дебатах, и на встречах представлен широкий круг разных людей и это интересно.

«Конечно интересно, что состав достаточно сильный. Очень радует позиция нашей молодежи. Молодежный парламент очень сильно выступает с хорошими идеями», - добавил Быков.

Активность молодых людей в участии на предварительном голосовании отметила и руководитель республиканского штаба российских студенческих отрядов Мария Корнилова.

«У молодежи есть вопросы, которые они бы хотели озвучивать на законотворческом и законодательном уровне», - сказала Мария Корнилова.

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов, который также принимает участие в праймериз, рассказал, что работа в его округе – Автозаводском, уже началась.

«Да, понятно, что проблем много и сложные, и люди обращаются где-то с таким даже больше бывает негативом. <…> Чем сложнее проблема, тем нужно больше времени для ее решения», - прокомментировал Иван Черезов.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов в Госсовет состоится 28 мая.