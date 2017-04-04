Сопредседатель штаба ОНФ Александр Бречалов может возглавить Удмуртию

Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ижевск. Удмуртия. Новым главой Удмуртской Республики может стать сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Указа об отставке действующего руководителя Удмуртии Александра Соловьева на сайте Кремля пока нет.

Канал «Давыдов. Индекс» в телеграм 1 апреля также сообщил, что на пост главы Удмуртии могут назначить Бречалова, однако сам сопредседатель штаба ОНФ позже эти слухи опроверг.

Во вторник, 4 апреля, «Давыдов. Индекс» вновь написал о возможном назначении Бречалова руководителем Удмуртии.

«Повторяем не 1 апреля: «Злые языки говорят, что не попавший в новый состав ОП Александр Бречалов скоро возглавит Удмуртию», - говорится в сообщении.

Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

Позже стало известно, что в отношение него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.