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      Сопредседатель штаба ОНФ Александр Бречалов может возглавить Удмуртию

      11:49, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:49, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1622
      0
      #ФСБ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: kremlin.ru
      1622
      0

      Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      Ижевск. Удмуртия. Новым главой Удмуртской Республики может стать сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      Указа об отставке действующего руководителя Удмуртии Александра Соловьева на сайте Кремля пока нет.

      Канал «Давыдов. Индекс» в телеграм 1 апреля также сообщил, что на пост главы Удмуртии могут назначить Бречалова, однако сам сопредседатель штаба ОНФ позже эти слухи опроверг.

      Во вторник, 4 апреля, «Давыдов. Индекс» вновь написал о возможном назначении Бречалова руководителем Удмуртии.

      «Повторяем не 1 апреля: «Злые языки говорят, что не попавший в новый состав ОП Александр Бречалов скоро возглавит Удмуртию», - говорится в сообщении.

      Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

      Позже стало известно, что в отношение него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

      По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

      «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

      11:49, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1622
      0
      #ФСБ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#задержание Александра Соловьева
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