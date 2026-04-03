По итогам 2025 года компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вновь доказали свое лидерство в сфере технологического присоединения к электросетям мощностью до 15 кВт. Согласно рейтингу, подготовленному изданием «ЭнергоНьюс», сразу несколько филиалов этих организаций вошли в число лучших по качеству предоставляемых услуг. Обе компании сохраняют высокие позиции второй год подряд.

Первое место в рейтинге занял филиал «Рязаньэнерго». Вторая и третья строчки рейтинга у филиалов «Удмуртэнерго» и «Нижновэнерго». Кроме того, в десятку лучших вошли филиалы «Мариэнерго», «Белгородэнерго» и «Кировэнерго». Также высокие позиции в рейтинге заняли «Тулэнерго», «Липецкэнерго», «Воронежэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Тверьэнерго» и «Тамбовэнерго».

Ключевым критерием оценки стала средняя продолжительность исполнения договоров технологического присоединения для заявителей мощностью до 15 кВт, а также динамика сокращения сроков по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, представленный рейтинг отражает не только фактическую оперативность подключения потребителей, но и общую эффективность работы компаний по повышению качества клиентского обслуживания.

Рейтинг охватывает 63 участника, которые работают на территории 74 субъектов Российской Федерации. Его результаты сформированы на основе официально раскрываемых данных сетевых организаций в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Высокие позиции, занятые филиалами компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», подтверждают эффективность системной работы по повышению доступности электросетевой инфраструктуры, сокращению сроков оказания услуг и совершенствованию процессов технологического присоединения.

