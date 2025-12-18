Закрыть
«Россети Центр и Приволжье» подключили к сети крупный животноводческий объект в Удмуртии

15:59, 18 декабря, 2025
#Удмуртия\n#ферма\n#сельское хозяйство\n#новости компаний\n#АПК
Источник фото: пресс-служба Удмуртэнерго
Работы прошли в Дебёсском районе.

Дебёсы. Удмуртия. Филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» осуществил технологическое присоединение доильного зала, рассчитанного на 428 голов крупного рогатого скота в деревне Заречная Медла Дебёсского района. 

Для подключения объекта энергетики спроектировали и установили трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА, построили две воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Филиал «Удмуртэнерго» ежегодно реализует на территории Удмуртской Республики сотни проектов по технологическому присоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий агропромышленного комплекса.

«Аграрно-промышленный комплекс Удмуртии быстро развивается и требует соответствующего инфраструктурного обеспечения, в первую очередь в части технологического присоединения к электрическим сетям, – отметил директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Мы ведем активную работу с владельцами аграрных и животноводческих предприятий. Благодаря четкому механизму взаимодействия с потребителями «Удмуртэнерго» выполняет свои обязательства по техприсоединению качественно и в максимально сжатые сроки, в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественными продуктами».

