Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель питбайка попал в ДТП в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 5 апреля около 18:00 напротив дома №1 по улице Огнеупорной. Пьяный 21-летний водитель без прав не справился с управлением питбайка, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Молодой человек получил травмы. В отношении него составили административные материалы. Питбайк переместили на специализированную стоянку.