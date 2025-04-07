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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пьяный водитель питбайка в Ижевске не справился с управлением и опрокинулся

16:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель питбайка в Ижевске не справился с управлением и опрокинулся
16:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#мотоцикл
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
132
0

У молодого человека не было прав.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель питбайка попал в ДТП в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Авария произошла 5 апреля около 18:00 напротив дома №1 по улице Огнеупорной. Пьяный 21-летний водитель без прав не справился с управлением питбайка, в результате чего транспортное средство опрокинулось. 

Молодой человек получил травмы. В отношении него составили административные материалы. Питбайк переместили на специализированную стоянку.  

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16:10, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#мотоцикл