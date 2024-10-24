Лабрадора Керри из Удмуртии признали лучшим ветераном кинологической службы МЧС России

Москва. Московская область. В МЧС Удмуртии служит лучший ветеран кинологической службы МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В Ногинске прошли испытания и учебно-тренировочный сбор кинологической службы МЧС России по поисково-спасательной специализации. В них участвовали более 30 кинологических расчётов страны. Участники 5 дней проходили различные испытания, которые имитировали поисково-спасательные работы в условных зонах ЧС. Судьи оценивали послушание и ловкость четвероногих спасателей.

Служебный лабрадор специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Удмуртии Каролина заняла первое место в номинации «Ветеран кинологической службы». Четырёхмесячную Керри привезли в Удмуртию из Ногинского кинологического питомника, и вот она уже 10 лет служит в МЧС.

«Могу сказать, что это очень любвеобильная девочка! Она готова ласкаться с каждым, целоваться. При этом, показывает идеальное послушание, что является главным в нашей работе», — рассказала старший инструктор-спасатель ГУ МЧС России по Удмуртии Ольга Гончарова.

Во время сборов кинолог Ольга Гончарова прошла аттестацию кинологического расчета для работы с тремя собаками. Теперь она может выезжать на происшествия не только с Каролиной, но и с немецкими овчарками Зиданом и Альфой.