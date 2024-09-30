Авито Услуги: спрос на маникюр вырос на 17%

Россия. По данным Авито Услуг, по итогам сентября, популярность маникюра в стране выросла на 17% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что мастера стали предлагать больше разных видов услуг. Кроме того, женщины стремятся выглядеть ухоженно круглый год. Начало учебного и делового сезона также побуждает обновить маникюр перед активным периодом.

Лидером по росту популярности стал горячий маникюр — спрос на него увеличился более чем в 14 раз. Бразильский маникюр вырос в 8,5 раз, японский маникюр показал рост почти в 3 раза, а пилочный и французский маникюр увеличились на 81% и 60% соответственно. Покрытие с градиентом (омбре) также демонстрирует стабильный рост — спрос на него вырос на 57%, сообщили в пресс-службе Авито Услуг.

Среди дополнительных услуг востребованы парафинотерапия (+53%), процедура для увлажнения и смягчения кожи, коррекция вросшего ногтя (+45%), коррекция наращённых ногтей (+36%), ламинирование ногтей (+30%) и укрепление ногтей (+23%). Эти процедуры помогают клиентам поддерживать ухоженный вид и здоровье ногтей.

«Мы видим устойчивый рост интереса к услугам красоты, особенно в сегменте маникюра и педикюра. Спрос на дизайн ногтей увеличился на 38% год к году, что подтверждает его популярность среди клиентов. Россияне стремятся к разнообразию даже в мелочах, таких как дизайн ногтей. Мастера продолжают расширять спектр услуг, чтобы удовлетворить этот запрос. В сентябре 2024 года спрос на курсы обучения и переподготовки в сфере красоты вырос на 16%, а самыми популярными направлениями стали маникюр и педикюр», — отметил Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на Авито Услугах.