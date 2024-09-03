Более половины многоэтажек в Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону

Ижевск. Удмуртия. Жилфонд Удмуртии готов к следующему отопительному периоду на 88%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Меньше двух недель осталось до срока полной готовности жилого фонда к следующему отопительному периоду — 15 сентября. Из 7 тыс. многоэтажек паспорта готовности получили 4,6 тыс. Ещё 22% домов технически готовы, но пока что не получили документы.

В муниципалитетах общая готовность составляет 85%. Среди лидеров — Кезский район — 99,8%, Сарапульский — 99,6%, Увинский — 99,5%, Игринский — 97,6% и Якшур-Бодьинский — 95,8% — районы. На 89,5% готов Глазов, на 86,7% — Воткинск, на 85,7% — Сарапул, на 79,1% — Ижевск, на 76,2% — Можга.

«Непростая ситуация на сегодняшний день у муниципалитетов с высокой степенью износа коммунальной инфраструктуры — Воткинска, Можги и Балезинского района. Все они находятся на особом контроле межведомственной комиссии по подготовке к зиме» — рассказал и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

К 15 ноября все муниципальные образования республики должны иметь паспорта готовности.