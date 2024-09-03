Высокая пожароопасность лесов сохранится в Удмуртии с 4 по 9 сентября

Ижевск. Удмуртия. С 4 по 9 сентября в Удмуртии сохранится высокая пожароопасность лесов, 4 класс (прим. ред. — всего существует 5 классов пожарной опасности). Об этом сообщает администрация Ижевска.

В республике установлен ряд запретов, среди которых:

— выжигание сухой травы, хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов;

— разведение костров;

— сжигание мусора, пожнивных остатков, листвы, тары и других отходов и материалов;

— приготовление пищи с применением открытого огня, углей.

Запреты действуют и на земельных участках, примыкающих к лесной территории.

МЧС напоминает, что при обнаружении возгорания необходимо принять меры по его тушению, а также позвонить по телефонам 01, 101, 112 или в Ижевское лесничество 41-43-26.