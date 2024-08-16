Жители Удмуртии могут высказаться по проектам зон охраны двух братских могил времён Гражданской войны

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают принять участие в общественных обсуждениях по актам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны двух братских могил в Воткинском районе.

Документы от 12 августа разместили на сайте Агентства по госохране объектов культурного наследия УР. Речь идёт о «Братской могиле семи коммунистов, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году» в починке Болгуры» и «Братской могиле расстрелянных белогвардейцами в 1918 г.» в Кельчино.

Замечания и предложения по этим актам можно направить письмом по адресу: Ижевск, ул. Максима Горького, 73; или на электронный адрес mail@ao.udmr.ru

Замечания и предложения должны содержать Ф.И.О., контактные данные, подпись и обоснования возражений и предложений.