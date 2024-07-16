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Удмуртия экспортировала в Китай более 5 000 тонн рапсового масла с начала года

16:30, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия экспортировала в Китай более 5 000 тонн рапсового масла с начала года
16:30, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Удмуртия\n#Китай\n#экспорт\n#рапсовое масло
Фото: wikimedia.org (Nas2)
22
0

Продукция соответствует фитосанитарным требованиям.

Ижевск. Удмуртия. С начала года Удмуртия экспортировала в Китай более 5 000 тонн рапсового масла. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года экспортировано 5 026,571 тонн рапсового масла в Китай. Так, 12 июля Управлением на территории республики была проконтролирована отправка 351,14 тонн рапсового масла в Китай.

Вся продукция перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

16:30, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Удмуртия\n#Китай\n#экспорт\n#рапсовое масло