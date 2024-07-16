Удмуртия экспортировала в Китай более 5 000 тонн рапсового масла с начала года

Ижевск. Удмуртия. С начала года Удмуртия экспортировала в Китай более 5 000 тонн рапсового масла. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года экспортировано 5 026,571 тонн рапсового масла в Китай. Так, 12 июля Управлением на территории республики была проконтролирована отправка 351,14 тонн рапсового масла в Китай.

Вся продукция перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.