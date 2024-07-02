МыСпросилиЗаВас: куда в Ижевске можно сдать батарейки?

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Светлана Трактанова поинтересовалась: «Куда можно сдать батарейки для утилизации?».

В министерстве природных ресурсов Удмуртии дали ответ о том, где находятся пункты утилизации.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, категории отходов «батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств» относятся к отходам I – II классов опасности.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели передают отходы I – II классов опасности ФГУП «ФЭО», который является единым оператором на всей территории России, осуществляющим непосредственный вывоз опасных отходов.

Для физических лиц в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, к работам и услугам по содержанию общего имущества в многоквартирном доме относится организация накопления отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению с такими отходами.

Таким образом, управляющая организация обязана принять исчерпывающие меры по сбору, транспортированию данного отхода и передачи для дальнейшей утилизации.

Кроме того, на сайте ППК «Российский экологический оператор» размещена информация о пунктах сбора отходов, в том числе опасных, на территории всех субъектов страны.

В Ижевске горожане могут сдать батарейки по адресам:

улица Холмогорова, 11, ТЦ «Талисман»;

улица Автозаводская, 3а, ТЦ «Столица»;

улица Кирова, 146, ТЦ «МОЙ ПОРТ»;

улица Удмуртская, 304а;

улица Союзная, 6 (батарейки и аккумуляторы размером не более 8 см);

улица Пушкинская, 157;

улица Баранова, 87, ТРЦ «Матрица-молл».

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