МыСпросилиЗаВас: куда в Ижевске можно сдать батарейки?

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Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Светлана Трактанова поинтересовалась: «Куда можно сдать батарейки для утилизации?».
В министерстве природных ресурсов Удмуртии дали ответ о том, где находятся пункты утилизации.
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, категории отходов «батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств» относятся к отходам I – II классов опасности.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели передают отходы I – II классов опасности ФГУП «ФЭО», который является единым оператором на всей территории России, осуществляющим непосредственный вывоз опасных отходов.
Для физических лиц в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, к работам и услугам по содержанию общего имущества в многоквартирном доме относится организация накопления отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обращению с такими отходами.
Таким образом, управляющая организация обязана принять исчерпывающие меры по сбору, транспортированию данного отхода и передачи для дальнейшей утилизации.
Кроме того, на сайте ППК «Российский экологический оператор» размещена информация о пунктах сбора отходов, в том числе опасных, на территории всех субъектов страны.
В Ижевске горожане могут сдать батарейки по адресам:
улица Холмогорова, 11, ТЦ «Талисман»;
улица Автозаводская, 3а, ТЦ «Столица»;
улица Кирова, 146, ТЦ «МОЙ ПОРТ»;
улица Удмуртская, 304а;
улица Союзная, 6 (батарейки и аккумуляторы размером не более 8 см);
улица Пушкинская, 157;
улица Баранова, 87, ТРЦ «Матрица-молл».
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