Директора Ижевской организации обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По версии следствия, весной 2023 года обвиняемый заключил с банком два договора о предоставлении кредита на развитие бизнеса, не намереваясь при этом возвращать деньги. После получения средств мужчина их обналичил и распорядился по своему усмотрению, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Ведется дальнейшее следствие, направленное на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемого.