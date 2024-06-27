Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Директора Ижевской организации обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей

15:00, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Директора Ижевской организации обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей
15:00, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
12
0
#директор\n#кредиты\n#бизнес\n#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах
Фото: СУ СКР по УР
12
0

Мужчина взял кредиты на развитие бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По версии следствия, весной 2023 года обвиняемый заключил с банком два договора о предоставлении кредита на развитие бизнеса, не намереваясь при этом возвращать деньги. После получения средств мужчина их обналичил и распорядился по своему усмотрению, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Ведется дальнейшее следствие, направленное на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемого.

15:00, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
12
0
#директор\n#кредиты\n#бизнес\n#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах