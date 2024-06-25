Доходы санаториев Удмуртии за 2023 год выросли на 14%

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году доходы санаторно-курортных организаций в Удмуртии от предоставленных услуг выросли на 14% и составили 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Удмуртстата.

Отмечается, что в 2023 году на территории Удмуртии санаторно-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги предоставляли 14 санаториев, 9 санаториев-профилакториев и один санаторно-оздоровительный лагерь. Общий номерной фонд составлял 1 380 жилых комнат, в которых одновременно могли разместиться 4,4 тыс. человек.

За год здравницы республики приняли 74 тыс. человек, что на 3,6% превышает уровень 2022 года. Кроме того, амбулаторное лечение получили 2,4 тыс. человек. Из общей численности обслуженных лиц более трети составляли дети, четверть — граждане старше 55 лет.

Основной целью поездок 73% размещенных лиц отметили лечебные и оздоровительные процедуры, 24% — отпуск, досуг и отдых, менее 3% — деловые и профессиональные цели.

По продолжительности пребывания более трети отдыхавших провели в санаториях от 8 до 14 дней, почти четверть – от 15 до 28 дней, пятая часть – от 1 до 4 дней.

В 2023 году в санаториях республики по путёвкам отдохнули 17 иностранных граждан. В основном это люди в возрасте от 18 до 54 лет.

Стоимость одного дня в санатории (включая проживание с лечением) в среднем по республике на конец года составляла 3 658 рублей (по сравнению с предыдущим годом больше на 367 рублей). По ПФО дороже всего обходилась путёвка в санаторий в Пермском крае (4 242 рубля за один день), дешевле — в Саратовской области (2 605 рублей).