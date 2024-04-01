Сергей Шумский возглавил редакцию газеты «Известия Удмуртской Республики»

Ижевск. Удмуртия. Редакцию газеты «Известия Удмуртской Республики» возглавил Сергей Шумский. Об этом «Сусанину» сообщил руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций УР Александр Валов.

«В связи с истечением срока трудового договора Надежда Аркадьевна Саварская оставила пост главного редактора газеты «Известия Удмуртской Республики». С сегодняшнего дня редакцией газеты «Известия Удмуртской Республики» руководит Шумский Сергей Иванович. Он имеет профильное образование — закончил факультет журналистики Уральского государственного университета. С 2008 года трудится в редакции «Известий Удмуртской Республики». Начинал как корреспондент, автор и ведущий приложений», — рассказал Александр Валов.

Он отметил, что Сергей Шумский с 2009 года являлся заместителем главного редактора «Известий УР», имеет звание Заслуженного журналиста Удмуртской Республики.

«Надеемся, что Надежда Аркадьевна останется в коллективе и отрасли государственных СМИ. Её огромный опыт и профессиональные навыки, безусловно, востребованы. В том числе, в проектах, которые мы сейчас обсуждаем. Статус, формат участия пока будут определены позже», — подчеркнул Александр Валов.

Отметим, что Надежда Саварская работала в «Известиях Удмуртской Республики» 33 года, 11 из них — на посту главного редактора.