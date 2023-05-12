Орангутану Рону из «Зоопарка Удмуртии» исполнился 31 год

Ижевск. Удмуртия. В «Зоопарке Удмуртии» самый брутальный самец павильона «Страна обезьян» орангутан Рон отмечает день рождения. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в соцсетях учреждения.

«Орангутан Рон отмечает свой 31 день рождения. В окружении прекрасных дам ؅— гиббона Бетти и орангутана Лолы — этот день точно пройдёт на высоте. Ну, а мы дарим нашему имениннику подарки и желаем нашему красавцу ещё долгих лет, больше внимания со стороны подруг и яркого солнца!» — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года Лоле исполнилось 26 лет.

Отметим, что средний возраст орангутанов составляет 35-45 лет в дикой природе. В неволе животные доживают до 60-летнего возраста.