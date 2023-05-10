Артист и боец Удмуртского полка записал песню из зоны СВО к Дню Победы

Ижевск. Удмуртия. Певец Дмитрий Загребин из Удмуртии представил песню, посвящённую бойцам из республики и их семьям, написанную в блиндаже в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В преддверии Дня Победы удмуртский артист, автор песен и композитор Дмитрий Загребин, сейчас находящийся в зоне специальной военной операции, выпустил новую песню «Удмуртский полк». Композиция, посвящённая воинам из нашей республики и их близким, была опубликована в нескольких пабликах «ВКонтакте» и уже стала для многих символом патриотизма и веры в победу.

Удмуртский полк имени Калашникова — одно из боевых подразделений, участвующих в СВО. В состав полка входят жители республики, в том числе и сам Дмитрий Загребин.

«В зоне СВО я с октября прошлого года. Пришла повестка, и я пошёл, обязан был пойти, ведь я мужчина и должен защищать Родину. Даже мысли не было о том, чтобы как-то «отмазаться»: меня бы тогда не поняли ни друзья, ни семья. Тем более что у меня уже есть военный опыт в Чечне», — рассказал Дмитрий Загребин.

По его словам, песню «Удмуртский полк» он сочинил в зоне боевых действий.

«Композиция была записана в блиндаже. Я просто сидел вечером, играл, и в голову пришла идея этой песни – чтобы нашим женам, сестрам, мамам не было скучно, и чтобы они знали: мы их защитим», — рассказал Дмитрий.

Несмотря на то что Дмитрий сейчас находятся буквально на передовой, он смог найти время и записать короткое видеопоздравление с Днём Победы на удмуртском языке для ижевчан и жителей республики. К нему со своими поздравлениями и напутствиями присоединились трое сослуживцев с позывными «Гарри», «Глобус» и «Король».

Эти кадры транслировали в рамках концерта «Истории нашей Победы» 9 мая на набережной Ижевского пруда.