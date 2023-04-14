Ветреную и прохладную погоду прогнозируют в Удмуртии 14 апреля

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в пятницу, 14 апреля. Осадков вновь не прогнозируется, сообщает республиканское управление МЧС России на основе информации Гидрометцентра Удмуртии.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем +2…+7°С. Ночью от - 3 до -8 градусов.

Атмосферное давление на уровне 754 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 23%.